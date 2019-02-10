في ذكرى رحيله.. 9 محطات بحياة "جواهرجي الكلمة" مرسي جميل عزيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 39 عاما مرت على رحيل شاعر الألف أغنية وفارس الأغنية العربية و"جواهرجي الكلمة" الشاعر الغنائي المصري مرسي جميل عزيز، الذي أثرى مكتبة الأغاني العربية بالعديد من الأغاني لعمالقة الطرب والغناء العربي.

ولد مرسي جميل عزيز، الذي تأثر بالشاعر بيرم التونسي في 15 فبراير/شباط عام ١٩٢١ بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر، وتوفي 9 فبراير/شباط عام 1980 عن عمر ناهز 58 عاما.

"العين الإخبارية" تقدم 9 محطات في حياة شاعر "الألف أغنية":



1- ساعده والده في صغره على حفظ القرآن الكريم، والمعلقات الـ7 كاملة، بجانب قراءته الكثير من الشعراء على رأسهم بيرم التونسي.



2- بدأ حياته المهنية كتاجر فاكهة مثل والده، لدرجة أنه تأثر بنداءات الباعة على الفاكهة، وبالأغاني التراثية والشعبية.

3- كتب أول قصيدة له وهو في الـ12، وكانت حينها في رثاء أستاذه الذي تأثر به بشدة بعد وفاته.

4- أذيعت له أول أغنية في الإذاعة عام ١٩٣٩، وكان حينها لم يتجاوز الـ18 بعنوان "الفراشة" من تلحين الموسيقار رياض السنباطي.





5- حصل على البكالوريا من مدرسة الزقازيق الثانوية عام ١٩٤٠، قبل أن يلتحق بكلية الحقوق، وهناك أصبح رئيساً وعضواً لعدة جماعات أهمها الشعر والآداب، وفنون التصوير، والموسيقى، والتمثيل.

6- التحق بمعهد السينما، وحصل على دبلوم في فن كتابة السيناريو عام ١٩٦٣، وكان حينها الأول على دفعته.

7- غنّت له كوكب الشرق السيدة أم كلثوم الثلاثية الشهيرة التي لحنها بليغ حمدي، "سيرة الحب، وفات الميعاد، وألف ليلة وليلة"، وكتب لعبدالحليم حافظ ٣٥ أغنية، ليكون المغني الذي نال النصيب الأكبر من كلماته.

8- يعتبر الشاعر المعاصر المصري الوحيد الذي غنّت له المطربة اللبنانية فيروز قصيدته "سوف أحيا"، لتصبح الأغنية بعدها واحدة من أهم الأغنيات في تراث الإذاعة المصرية.

9- ألف أغاني لـ٢٥ فيلماً، بدأها بـ"مبروك عليكي" عام ١٩٤٩، واختتمها بـ"مولد يا دنيا" عام ١٩٧٦.