شكرا لقرائتكم خبر عن سارة عبد الرحمن: سعيدة بردود الأفعال فى فرنسا تجاه عرض "لما فات عشرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة سارة عبد الرحمن عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها مع فريق عمل فيلم "لما فات عشرة" الذى يعرض حالياً فى مهرجان "كليرمونت فيران" بفرنسا أثناء عرضه أول أمس، خلال فعاليات المهرجان الذى يعد الأعرق بالنسبة للأفلام القصيرة فى العالم، ويضم نحو 78 فيلمًا شارك من بينهم فيلم مصرى وحيد هو "لما فات عشرة" الذى تقوم ببطولته سارة عبد الرحمن ومن إخراج جيلان عوف.

جدير بالذكر أن مهرجان كليرمونت فيران، بدأت فعالياته فى الأول من فبراير وتقدم له أكثر من 7000 فيلم من أجل المشاركة، وتمكن الفيلم المصرى الذى تقوم ببطولته سارة فى دخوله هذا العام، والذى يناقش موضوع الختان ويسلط عليه الضوء مثلما يظهر فى سياق الفيلم، الذى أكدت سارة فخرها بالمشاركة به، خاصة أنه يناقش موضوع فى غاية الأهمية، كما تلعب فيه سارة -على حد قولها- دور الأم لأول مرة فى مسيرتها.