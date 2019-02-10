شكرا لقرائتكم خبر عن اسمع تبقي معدية "لأ لأ" بطريقة مختلفة بصوت نداء شرارة ومحمد سراج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مقطع فيديو، انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، غناء المطربة الأردنية نداء شرارة، لأغنية "لأ لأ"، بطريقة مختلفة.

وظهرت نداء شرارة بصحبة الفنان الشاب محمد سراج الذى أمسك بجيتاره، فى أثناء دخولهما فى وصلة من الغناء، وقررا غناء أغنية "لأ لأ" بطريقة طربية، على خلاف اللحن الأصلى للأغنية والذى يندرج تحت أغانى المهرجانات.

ولاقت الطريقة التى غنت بها شرارة وسراج، إعجاب مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، واعتبر البعض أن كلمات أغانى المهرجانات يمكن تذوقها بشكل آخر، فى حال وجود لحن جيد.