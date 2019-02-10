وزيرة الثقافة تشهد ختام مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة: شهدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حفل ختام مهرجان الشارقة للموسيقي العالمية الذي أقيم على مسرح مرسى العلم في ليلة حملت اسم الفنانه الراحلة "وردة" وأحياتها المطربة مروة ناجي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي. وتضمن الحفل مجموعة من أشهر الأغاني التي قدمتها الفنانة الراحلة وردة وتعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء. قالت عبد الدايم، إن تلك المحافل الدولية تأتي تأكيدًا على الريادة الفنية لمصر. وأضافت أن الاحتفال برموز وأعلام الموسيقي والغناء يعد تخليدًا لفنانين صنعوا تاريخًا تتنقله الأجيال. وأشارت إلى أن إحياء تراث هؤلاء العمالقة يعزز قيم الحفاظ على الهوية المصرية والعربية ومن جانبها أكدت الفنانة جيهان مرسي رئيس الادارة المركزية للموسيقي الشرقية بدار الأوبرا، أن مشاركة فرقة الموسيقي العربية تأتي للعام الثالث على التوالي، حيث شاركت الفرقة في الدورة الأولى بليلة لكوكب الشرق أم كلثوم وفي العام الماضي كانت ليلة للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ.

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