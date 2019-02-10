بالصور.. فاروق حسني يزور معرض "نبضات ناعمة"

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قام الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، بزيارة معرض "نبضات ناعمة" المقام بقاعة المشرابية بالمهندسين، وحرص على مشاهدة كافة اللوحات المعروضة وإبداء ملاحظاته عليها، واستقبله الفنانة رجاءالجداوي، وسعاد روميح حرم السفير الكويتي بالقاهرة، وماجدة عميرة.
وجدير بالذكر، أن معرض "نبضات ناعمة" أُن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن
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