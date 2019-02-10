- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الأحد 10 فبراير 2019 12:55 صباحاً -
بدت ملامح الشيخوخة بشكل كبير على الفنانة السورية رغدة وذلك في احدث ظهور لها في حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما.
وأكدت رغدة أنها لن تشارك في الفترة المقبلة بأى عمل فنى سواء درامىا أو سينمائىا، معبرة عن سعادتها بتواجدها وتكريمها في الدورة الـ٦٧ من المهرجان.
يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما في دورته الـ٦٧ يترأسه الأب بطرس دانيال، ويقام في الفترة من ٨ إلى ١٤ فبراير الجارى.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخوخة تظهر على رغدة في احدث ظهور لها.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.