شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقع ميدو عادل ضحية منى جلال فى "أبو العروسة 2"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتصاعد الأحداث فى حلقات الجزء الثانى من مسلسل "أبو العروسة" ، الذى يلعب بطولته النجمين سيد رجب وسوسن بدر، حيث تدبر منى جلال مكيدة لأكرم "ميدو عادل" وتتحدث معه بشأن شركة جديدة يكون مسؤل عنها مسؤلية كاملة، ويبدو أن الشركة تتعامل فى مجال الإعلانات وغيرها بطريقة مخلة للشرف حيث تدفع الرشاوى من أجل الحصول على المناقصات وخلافه.

ومع الأحداث يبدو أن منى جلال تدبر مكيدة لتوقع بالشاب الصغير، إنتقاماً من والده "عبد الحميد"، ويجسده سيد رجب ضمن الأحداث فى الجزء الأول من المسلسل الذى عرض الفترة الماضية، إذ أنها تحبه منذ كانوا صغارا وأعترفت له انها تريده فى حياتها، لكنه رفض ذلك ونهرها وأكد حبه وإخلاصه لزوجته وأبناءه، وهو الخط الشرير الذى يرويه المؤلف هانى كمال التى يزداد سخونه بداية من الحلقة 90.

ويدور مسلسل "ابو العروسة" في إطار عائلى إجتماعى، ومن تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام، وأخرون.