أكاديمية الفنون تدعم ملتقى أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تنطلق في الخامس عشر من فبراير المقبل بدار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة الثالثة من ملتقي أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر .
الملتقي يحظي برعاية مجموعة كبيرة من الوزارات والمؤسسات ومنها أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي التي تدعم الملتقي بقوة حيث وفرت الأكاديمية كل الإمكانيات لتدريب أولادنا وكذلك اختبارات المشاركة في الملتقي.
كما تقوم الدكتورة اماني سعد بإخراج حفلي الافتتاح والختام وتجري حاليا بروفات حفل الافتتاح علي قدم وساق، وتشارك الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون في لجنة تحكيم السينما والمسرح بالملتقى.
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