شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: الناس بتتلغبط بين جوزى ومحمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة يسرا فى كلمتها خلال حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم، اليوم السبت: "الناس بتجرى فى الشارع وراء جوزى فاكرينه محمود حميدة"، وذلك نظرا للتشابه الكبير بينهما، خاصة بعد فيلم حرب الفراولة".

وأكدت يسرا أن محمود حميدة ممثل عبقرى، يعطى فرصا للكثيرين، وبينتج لأنه يعشق السينما، فهو فنان حتى النخاع.

وتسلمت الفنانة يسرا جائزة الفنان ماجد الكدوانى بدلاً منه بفعاليات مهرجان جمعية الفيلم فى دورته الـ45، وذلك لانشغال الأخير بتصوير عمل فنى منعه من حضور مراسم التتويج بجائزة أحسن ممثل بالمهرجان الذى حضره كوكبة من النجوم، أبرزهم يحيى الفخرانى ويسرا وليلى علوى ومحمود حميدة والمخرج أحمد فوزى والإعلامية بوسى شلبى.

وقال الفنان محمود حميدة، خلال كلمته، إن مهرجان جمعية الفيلم يهتم بفروع الصناعة السينمائية المختلفة على عكس المهرجانات الأخرى ويكتسب أهميته من نقاده.