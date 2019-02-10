تصفيق حار لطفل "يوم الدين" بـ"جمعية الفيلم".. ورئيس المهرجان: قلت له ممنوع الدخول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

حصل الطفل أحمد عبدالحافظ، بطل فيلم "يوم الدين"، على أكثر وقت من تصفيق حضور حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ45.

حصد عبد الحافظ جائزة الدور الثاني في التمثيل، وقال في كلمته: "بشكر كل الناس وماكنتش متخيل إني ممكن أمثل وأخد جايزة".

وفي مفارقة طريفة، قال رئيس المهرجان محمود عبد السميع عقب حصول عبد الحافظ على الجائزة: "أنا قلت له بره قبل الحفل ممنوع دخول الأطفال، مكنتش أعرف أنه الممثل الفائز بالجائزة".

"يوم الدين" بطولة راضي جمال، وأحمد عبد الحافظ، ويناقش الأزمة التي يعيشها مرضى الجزام في مصر. وهو من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، وحصل على 4 جوائز في حفل الختام.