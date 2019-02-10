"بافتا" تعد متابعي حفلها بـ"ليلة ملكية" ودوق كامبريج وزوجته أبرز الحضور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

وعدت إدارة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون "بافتا"، جمهورها بليلة ملكية، في إشارة إلى حفل توزيع جوائزها السنوي، المقرر إقامته مساء غدٍ الأحد، وسط حضور نخبة من نجوم ونجمات وصناع السينما حول العالم.

ونشرت إدارة المهرجان مقاطع فيديو وصورًا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أظهرت الاستعدادات النهائية لحفل توزيع الجوائز، إلى جانب حفل العشاء التي تنظمه في هذا التوقيت من كل عام، للاحتفاء بصناع السينما، قبل الإعلان عن الفائزين بحفل توزيع الجوائز.

ومن المقرر أن يحضر الأمير ويليام دوق كامبريج وزوجته كاثرين حفل توزيع الجوائز في دورته الـ72 هذا العام، وقد اعتادا تليبة دعوة إدارة "بافتا" الأعوام الماضية.

كما يحضر الحفل عدد من نجوم هوليوود المرشحين، منهم رامي مالك المرشح بقوة لحصد جائزة "أفضل ممثل" هذا العام عن فيلمه "Bohemian Rhapsody".

ويذكر أن الحفل يقام بقاعة ألبرت الملكية في لندن بالمملكة المتحدة.