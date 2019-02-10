سلمان خان يواجه مظاهرات ضدّه والسبب شجرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 فبراير 2019 12:02 صباحاً - مشكلة قانونية جديدة يواجهها نجم بوليوود سلمان خان Salman Khan وهذه المرة تتعلق بممتلكاته في مومباي، حيث يمتلك خان مكاناً يتم تأجيره حاليًا لشركة للمواد الغذائية، مما أزعج بعض الناشطين البيئيين، الذين أعربوا عن عدم سعادتهم بذلك.



وحصل خلاف، بعدما قرر الأشخاص الذين يديرون المطعم والشركة بقطع شجرة يعتقدون أنها عائق في طريق المطعم، ووفقًا لتقرير صحفي، يعتقد مالكو الشركة أن الشجرة نفسها يمكن أن تخلق مشكلة في حالات الطوارئ، وتقطيعها ليس سوى حلّ جيد. اقرئي ايضا: فيديو.. سلمان خان يلعب الكريكيت بمهارة عالية



وعلى ذلك، طالب المستأجرون البلدية، بمنحهم الإذن، لكنّ عددا من النشطاء البيئيين وقفوا ضد هذا الحل، وطلبوا من مجلس البلدية أن يفكر في هذا الطلب، لأن هناك العديد من المخاوف الأخرى المحيطة بالقضية نفسها.



وعلى الرغم من أن الشجرة قد تخلق مشكلة تتعلق بالممر الآمن للمركبات في أثناء حالة الطوارئ، إلا أن الناشطين يعتقدون أن هناك أسبابًا أخرى يجب على المسؤولين الحكوميين النظر بها، قبل المضي قدمًا. اقرئي ايضا: صور وفيديوهات..سلمان خان يحتفل بذكرى ميلاده الـ53



ووفقا لتقرير، فإن البلدية تبحث في أمر قطع الشجرة، بعد أن طالب المالكون بذلك، وأبلغوا عن احتياجاتهم، خصوصا أنهم أصروا على أنهم سوف يزرعون شجرة أخرى في مكان آخر.



ومن المرجح أن يصدر القرار الأسبوع القادم، ولم يعلق سلمان بعد على هذه المسألة. 5

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