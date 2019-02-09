بالصور.. فايا يونان تشعل مسرح الماركيه بأغاني فيروز ومنير وأسمهان

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أشعلت المطربة فايا يونان، حفلها بمسرح " زا ماركيه " بالتجمع الخامس، وذلك وسط حضور جماهيري ضخم ورفعت إدارة المسرح لافتة "كامل العدد".
يذكر أن فايا قدمت ما يقرب من 20 أغنيةمتنوعة مابين أغانيها وأغاني لكبار النجوم في العالم العربي ،وقدمت أغنيتين لفيروز " امي نامت " و"جاييلي سلام " وقدمت لاسمهان اغنية "امتي
كما تواجدت المطربة الشابة ياسمين علي في الحفل وتفاعلت مع كل اغنيات فايا حتي نهاية الحفل.
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