بالصور.. فايا يونان تشعل مسرح الماركيه بأغاني فيروز ومنير وأسمهان

صورة ارشيفية

كتب - أحمد أيوب:

أشعلت المطربة فايا يونان، حفلها بمسرح " زا ماركيه " بالتجمع الخامس، وذلك وسط حضور جماهيري ضخم ورفعت إدارة المسرح لافتة "كامل العدد".

يذكر أن فايا قدمت ما يقرب من 20 أغنية

متنوعة مابين أغانيها وأغاني لكبار النجوم في العالم العربي ،وقدمت أغنيتين لفيروز " امي نامت " و"جاييلي سلام " وقدمت لاسمهان اغنية "امتيحتعرف " واغنية " علي صوتك ' لمحمد منير كما قدمت اغنية من التراث المصري بعنوان " اه ياللي ياللي " واغنيات من التراث السوري.

كما تواجدت المطربة الشابة ياسمين علي في الحفل وتفاعلت مع كل اغنيات فايا حتي نهاية الحفل.