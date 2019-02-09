كاظم الساهر يعتذر لعشيرته بعد طلبه تغيير لقب عائلته.. ويكشف السبب الذي دفعه لذلك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم الفنان العراقي كاظم الساهر بطلب رسمي لوزارة الداخلية العراقية، لتغيير لقب عائلته رسمياً، حيث أن لقبه في الأوراق الرسمية «السامرائي»، بينما طالب الفنان أن يكون لقبه «الساهر» نسبة إلى شهرته بـ«كاظم الساهر».

الفنان العراقي وجه اعتذارا لعشيرته وكل عشائر العراق الذين غضبوا من قيامه بهذا الفعل، مؤكدا أنه يعتز بأصله وبعشيرته وببلده العراق، إلا أنه اضطر لذلك ليتخلص من مشاكل قانونية كثيرة كانت تواجهه.

الساهر أوضح قائلا إن اسمه في القيد العام كاظم جبار إبراهيم السامرائي، بينما في هوية الأحوال المدنية مقيد باسم كاظم جبار إبراهيم فقط، وفي الأوراق الرسمية في الخارج كاظم جبار الساهر، لافتا إلى أن عدم التطابق في الأسماء يسبب له الكثير من المشاكل القانونية.

وأضاف: “لا أريد أن أشرح التفاصيل، لكن معاملتي الرسمية في الخارج متوقفة منذ سنة تقريبا، لعدم تطابق الأسماء.. حتى طلبت ورقة رسمية من السفارة العراقية تثبت بأن الشخص كاظم جبار إبراهيم هو نفسه كاظم جبار الساهر ولم تكفِ”.

وكشف أن المحامي الخاص به نصحه بإضافة اسم “الساهر” على كاظم جبار إبراهيم، مؤكدا أن ذلك مجرد “حبرا على ورق”.

وأضاف: “يا أحبابي، لا أقصد أي إساءة ولا أنسى من أين أتيت.. وادي حجر الموصل أو مدينة الحرية في بغداد، أنا ابن سيد جبار وابن العظيمة نورية علي.. أنا كنت وسأبقى كاظم جبار إبراهيم السامرائي بالقلب والروح وافتخر بعشيرتي، وكل عشائر العراق”.

واختتم كلامه قائلا: “أنا ابن العراق، وأقولها بكل فخر واعتزاز، ولي الشرف بأن ألقى منكم هذا الاهتمام، واعتذر إذا سبب الموضوع ألما لأي شخص، هذا فقط حبر على ورق أما الأصل أنا، ابن وادي الرافدين.. محبتي واحترامي”.

وكان كاظم الساهر قد تقدم بطلب لتغيير لقب عائلته، جاء فيه: «أني المواطن كاظم جبار إبراهيم‏ السامرائي، المعرف ‏بهوية الأحوال المدنية‏ الصادرة ‏عن دائرة أحوال المنصور ‏بسجل 303 صحيفة 108 م ‏رقم الهوية (00497059)، أروم تغيير لقبي من (السامرائي) ‏إلى (الساهر) ‏‏كون اللقب الأخير يمثل اسم الشهرة (كاظم الساهر)، ‏ولكي لا يحصل اختلاف في ‏الأوراق ‏الشخصية الأخرى، لذا يرجى تفضلكم ‏اتخاذ الإجراءات ‏القانونية الخاصة بهذا الموضوع».