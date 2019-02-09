أمل العوضي تخضع لعملية تجميل جديدة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة الكويتية أمل العوضي لعملية تجميل جديدة، شاركت جمهورها خطواتها لحظة بلحظة من خلال مقطع فيديو نشرته، على حسابها الخاص بموقع “سناب شات”.

أمل كشفت لجمهورها أنها لتقنية تاتو الشفايف، والذي يعمل على منح الشفتين لون وردي طبيعي دون الحاجة لوضع أحمر الشفاه باستمرار.

الفنانة الكويتية ظهرت في مقطع الفيديو وهي تختار درجة اللون الذي ترغب في تطبيقه على شفتيها، فنصحتها خبيرة التجميل أن تختار اللون الأحمر، فاقتنعت الفنانة برأيها، وبالفعل طبقته على شفتيها.

وبعد أن انتهت من العملية، استعرضت الفنانة الكويتية التغيير الذي طرأ على شفتيها، حيث تحولتا بالفعل إلى اللون الأحمر دون وضع طلاء للشفاه.

وكانت أمل العوضي قد فاجأت جمهورها بخضوعها لجلسة تصوير مؤخرا، ظهرت فيها بإطلالة عروس، حيث أطلت في الجلسة مرتدية فستان أبيض طويل أشبه بفساتين الزفاف مع حذاء بنفس اللون، وتزينت بمكياج قوي أبرز ملامحها، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية أضفت بريقا عليها.

جلسة تصوير الفنانة الكويتية أثارت شكوك جمهورها حول استعدادها للزواج قريبا، خاصة أنها كانت قد ظهرت بخاتم من الألماس منذ فترة، قيل أنه خاتم خطوبتها.