لقاء الخميسي تقص شعرها وتظهر بلوك شيرين عبدالوهاب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

غيرت الفنانة المصرية لقاء الخميسي من اللوك الخاص بها، وجازفت بلوك جديد ظهرت به عبر حسابها على موقع «أنستجرام».

لقاء قامت بقص شعرها، وظهرت بلوك مشابه للوك الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب والفنانة روبي، ونشرت صورة لها مع الفنان خالد سليم وهي باللوك الجديد..

جمهور الفنانة المصرية اختلف حول اللوك الذي ظهرت به فالبعض أحبه وعبر عن إعجابه به، بينما انتقده عدد آخر، معتبرين أنه لا يتناسب مع أنوثتها.

موضة قص الشعر بدأت في عام 2018، ومستمرة مع النجوم في عام 2019، حيث قامت الفنانة شيرين بقص شعرها، وسبقتها في ذلك روبي، منة شلبي، أنغام.

لقاء احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد زوجها محمد عبدالمنصف، ووجهت له رسالة قالت فيها: «كل عام وأنت حبيبي كل عام وأنت بخير، ربنا يخليك لي ولأولادك ويحفظك ويحقق أحلامك يا سندنا وعزوتنا».

وتشارك الفنانة لقاء الخميسى فى مسلسل “أبواب الشك” من تأليف محمد ناير، إخراج أحمد سمير فرج، ومن بطولة خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسنى، جيهان خليل، تامر شلتوت، ميار الغيطى، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد إبراهيم يسرى، حنان سليمان، عبير منير وآخرين.