نيللي كريم تبكي خلال تكريمها بسبب والدتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كُرمت الفنانة نيللي كريم، خلال حفل توزيع جوائز مهرجان «ضيافة»، والذي أقيم مساء أمس الجمعة بدبي، في دورته الثالثة.

نيللي كريم أهدت الجائزة لوالدتها، وهي تبكي على المسرح قائلة: «لدي مقولة تقول أن وراء كل امرأة عاملة ناجحة أم هي أقوى وأفضل منها»، وسط تشجيع كبير من حضور الحفل لها.

وكانت إدارة المهرجان، قد أهدت هذه الدورة إلى روح أم كلثوم وقدم المطرب أبو، مجموعة من أغانيها على مسرح الحفل، والذي تواجد به أيضاُ مجموعة من النجوم العالميين أبرزهم الموزع الموسيقي ريدوان والذي حصل على تكريم بالدورة الثالثة من المهرجان.

ونيللي كريم ولدت لأب مصري وأم روسية، ذهبت مع والدها وهي في السادسة لتقيم بروسيا نحو عشرة أعوام حيث انهت دراستها المدرسية هناك، ثم عادت وعائلتها إلي مصر عام 1991، حيث اشتركت في دار الأوبرا المصرية و بدأت مشوارها في فن البالية راقصة بالية من أحد أفضل راقصات البالية في دار الأوبرا المصرية.

من ناحية أخرى، تتسعد نيللي كريم، للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل مع إنتاج العدل جروب، وهو من تأليف عمرو الدالي، وأحمد وائل، وإخراج أحمد مدحت، وسيكون بعيدا عن النكد تماما، وبه الكثير من الكوميديا والمغامرات.

وكان آخر أعمالها مسلسل «اختفاء»، والذي عرض في رمضان الماضي، من تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت ،وإنتاج شركة «العدل جروب» وشاركها البطولة هشام سليم، وبسمة، ومحمد علاء