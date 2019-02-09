هيا الشعيبي: أصبت بمرض "السكر" بعد دخولي السجن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقدت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي الصورة التي يتم تقديمها عن الرجل الخليجي في السينما المصرية، موضحة أنه ليس كل الرجال الخليجيين يركضون وراء النساء ومن العيب على أي فنان خليجي أن يوافق على تقديمه بهذا الشكل.

وأوضحت في مقابلة تلفزيونية أنها طلبت للمشاركة بعملين في مصر أحدهما كان مع الفنان محمد هنيدي، وطالبت وقتها أن تطلع على العقود بالكامل وأن يتم وضع اسمها إلى جانب البطل الرئيسي وأن لا يتم حذف أي مشاهد لها، ولكنهم رفضوا فقررت أن لا تقلل من اسمها رغم حبها التواجد بالأعمال المصرية.

وتحدثت الممثلة الكويتية لأول مرة عن كواليس وأسرار دخولها السجن منذ فترة بسبب كسرها لإشارة مرور، موضحة أنها سجنت ظلمًا ورغم قضائها حوالي أسبوع واحد بداخل السجن ولكنها تعرفت على العديد من السيدات ولديها العديد من الذكريات.

وكشفت هيا الشعيبي أنها أصيبت بمرض "السكر" فور الحكم عليها بالسجن بسبب الحزن وكانت تبكي بشدة حتى تأقلمت مع الأوضاع، مشيرة إلى أنها ساعدت في ولادة سيدة هندية كانت مسجونة وتعرفت على القصص الحقيقية للعديد من السجينات.

وأشارت النجمة الكويتية إلى أنها تتمنى كتابة مسلسل عن قصة السجينات اللاتي قابلتهن والتي تتواصل مع بعضهن حتى الآن، ولكن التصوير بالسجن مرفوض من قبل السلطات والعمل لابد أن يكون واقعياً، موضحة أنه سيكون مليئاً بالدراما وكوميديا الموقف.

ونفت هيا الشعيبي ما تردد حول معرفتها بمقلب الفنان رامز جلال قبل تصوير حلقتها معه، مؤكدة أنها لم تكن تعرف بالمقلب قبلها ولكنها شعرت أن هناك شيئاً غير طبيعي خلال التصوير.

وقالت إنها حصلت على مبلغ ضخم للغاية قبل تصوير الحلقة، موضحة انها تربطها علاقة صداقة برامز وتعتز به ولا يصح أن تخرج بعض الفنانات ويصرحن أنهن كن على علم بالمقلب، مضيفة أن هذا عيب بحقهن؛ لأنهن تقاضين مبالغ كبيرة وكان من الأفضل أن يرفضن التصوير.