شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يظهر بشخصيته الحقيقية فى "بورصة مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر النجم مصطفى قمر، بشخصيته الحقيقة كضيف شرف فى أحداث فيلم بورصة مصر، للفنان علاء مرسى، الذى سيتم عرضه قريبا فى دور العرض السينمائى.

ويشارك علاء مرسى فى بطولة فيلم "بورصة مصر"، الفنان الكبير حسن حسنى، لطفى لبيب، نجوى فؤاد محمد ثروت، محمد لطفى، مدحت تيخا، كلوديا، ساندى، مروة عبد المنعم، ريكو، المطربة هند طاهر، رانيا محمود ياسين، عبد الله مشرف، هاجر الشرنوبى، أحمد صيام، ياسر الزنكلونى ومحمد جمعة، إخراج أحمد نور.

وانتهى أبطال الفيلم من التصوير بشكل نهائى، الخميس الماضى، وتم تصوير الفيلم فى أسبوع واحد فقط، حيث كانت المشاهد الأخيرة من أحداث الفيلم فى حى الإسكندرية بمدينة الإنتاج الإعلامى، وأحداثه تدور حول يوم واحد.