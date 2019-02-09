شكرا لقرائتكم خبر عن بـ"فتحة الحوض".. ياسمين صبرى تستعرض لياقتها ورشاقتها داخل الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الفنانة ياسمين صبرى جانبا من لياقتها ورشاقتها من خلال إحدى التمارين الرياضية داخل صالة الجيم. ياسمين صبرى شاركت جمهورها بصورة لها عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث أدت تمرين "فتحة الحوض" بطريقة رائعة.

ياسمين صبرى ولاقت الصورة التى شاركتها ياسمين صبرى إعجاب متابعيها، الذين تغزلوا فى رشاقتها، مثمنين اهتمامها بالمحافظة على التمارين الرياضية. وتشارك ياسمين صبرى فى تصوير مسلسل "حكايتى" تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.

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