شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجوم مسرحية "3 أيام فى الساحل" يحتفلون بعيد ميلاد المخرج مجدى الهوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل فريق عمل مسرحية "3 أيام فى الساحل" بعيد ميلاد المخرج مجدى الهوارى، بعد انتهاء عرض المسرحية مساء أمس الجمعة.

محمد هنيدى وفريقه المسرحى يحتفلون بعيد ميلاد مجدى الهوارى

جانب من عيد الميلاد وشارك الهوارى متابعيه عبر إنستجرام بمجموعة من الصور من حفل عيد الميلاد، حيث ظهر فى الاحتفال نجوم العمل محمد هنيدى وبيومى فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف.

مها أبو عوف ومجدى الهوارى

جانب من الاحتفال ووجه الهوارى الشكر لفريق عمل المسرحية: "عيد ميلادى، أشكر الحبايب على المفاجأة الحلوة وبجد الحب عطاء من عند ربنا، الحمد لله على نعمة الحب، شكرًا تانى الفرقة".

نجوم العمل يحتفلون بعيد ميلاد مجدى الهوارى بيمى فؤاد فى عيد الميلاد مجدى الهوارى

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. نجوم مسرحية "3 أيام فى الساحل" يحتفلون بعيد ميلاد المخرج مجدى الهوارى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.