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صور.. نجوم مسرحية "3 أيام فى الساحل" يحتفلون بعيد ميلاد المخرج مجدى الهوارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل فريق عمل مسرحية "3 أيام فى الساحل" بعيد ميلاد المخرج مجدى الهوارى، بعد انتهاء عرض المسرحية مساء أمس الجمعة.

 

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محمد هنيدى وفريقه المسرحى يحتفلون بعيد ميلاد مجدى الهوارى

 

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جانب من عيد الميلاد

 

وشارك الهوارى متابعيه عبر إنستجرام بمجموعة من الصور من حفل عيد الميلاد، حيث ظهر فى الاحتفال نجوم العمل محمد هنيدى وبيومى فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف.

 

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مها أبو عوف ومجدى الهوارى 

 

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جانب من الاحتفال 

 

ووجه الهوارى الشكر لفريق عمل المسرحية: "عيد ميلادى، أشكر الحبايب على المفاجأة الحلوة وبجد الحب عطاء من عند ربنا، الحمد لله على نعمة الحب، شكرًا تانى الفرقة".

 

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نجوم العمل يحتفلون بعيد ميلاد مجدى الهوارى 

 

magdyalhawary_51885893_238811726997813_1081798341628834760_nبيمى فؤاد فى عيد الميلاد مجدى الهوارى

 

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