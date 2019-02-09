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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:
علق الفنان صلاح عبد الله، بتغريدة على "تويتر"، على المباراة التي أقيمت اليوم السبت بين ناديي الزمالك والنجوم، على ملعب "بتروسبورت"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري.
وكتب صلاح عبد الله: "الزمالك كان هيجيبلي نقطة".
يذكر أن المباراة انتهت بفوز الزمالك على النجوم بهدف نظيف، جاء في الدقيقة الـ71 عن طريق أيمن حفني.
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