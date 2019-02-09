4 جوائز لـ "يوم الدين" في مهرجان جمعية الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أعرب المخرج أبو بكر شوقي عن سعادته بحصول فيلمه "يوم الدين" على أربع جوائز في مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية.

وكتب "شوقي"، في تغريدة، عبر حسابه الشخصي بـ"توتير": "فيلم يوم الدين يحصل على أربع جوائز في مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية: أفضل فيلم، أفضل سيناريو، أفضل إخراج، أفضل ممثل في دور ثان. شكرًا جمعية الفيلم السينما المصرية".

تدور أحداث "يوم الدين" حول بشاي، رجل شُفى من مرض الجذام، لكنه ما زال يحمل آثار المرض بجسده، ويعيش في مستعمرة، لم يغادرها يومًا بعد وفاة زوجته.

يقرر بشاي أن ينطلق في رحلة بحثًا عن جذوره، فيغادر على حماره صحبة "أوباما" الصبي النوبي اليتيم الذي يرفض مفارقته أينما ذهب، وسرعان ما ينطلق الاثنان خارج المستعمرة لأول مرة ليكتشفا الحياة بكل ما فيها ويبحثان عن بعض الأمل والإنسانية والانتماء.

الفيلم بطولة راضي جمال، أحمد عبدالحفيظ، وإخراج وتأليف أبوبكر شوقي.

ويختتم مهرجان جمعية الفيلم مساء اليوم السبت دورته الـ٤٥، تحت شعار "نحو سينما مصرية".