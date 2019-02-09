بالفيديو: زلة لسان جديدة تحرج الفنانة شيرين في الكويت

موقف محرج تعرضت له الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب أثناء حفل جمعها مع الفنان الكويتي عبدالله الرويشد ضمن فاعليات مهرجان “فبراير الكويت 2019”.
حيث خاطبت شيرين الجمهور المتواجد في القاعة بقولها: الجمهور أكثره رجال لذلك لم يغنوا معها وانهم لو كانوا نساء كانوا شاركوها الغناء، معتبرة أنّ الرجال قدموا من أجل الفنان عبدالله الرويشد.
وحدث اختلاط في الأمر على شيرين بين عبدالله الرويشد ومحمد عبده، لافة إلى إنّ “الرجالة كثر عشان أبو نورة” ولكن الجمهور صحح لها إنّ عبدالله الرويشد أبو خالد وليس أبو نورة.
وقالت شيرين أنها تعتبر الرويشد سيد الأغنية الخليجية مطالبة إياه بالاهتمام والعناية بصحته لأنه يمثل لها قيمة ومكانة عالية.
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