رغم ارتدائها فستانًا عنابيًا.. الفنانة أحلام تتعرض للمقاطعة في قطر

زعم مدونون قطريون في مواقع التواصل الاجتماعي أن عددًا من القطريات انسحبن من حفل زفاف في الدوحة، بعد أن شاهدن الفنانة الإماراتية أحلام تغني فيه، في خطوة تشكل استفزازًا لمواطنيها الإماراتيين؛ الذين تقاطع بلادهم قطر جراءَ سياساتها المؤيدة لتنظيمات إرهابية.

وأحيت أحلام، مساء الخميس الماضي، حفلًا يقول مغردون قطريون إنه لعريس وعروس ينتميان لعائلتين معروفتين في قطر، وانتهى بجدل انتقل من صالة الاحتفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشهد انتقادات حادة للفنانة أحلام ولمن وجه لها الدعوة.

ولم تعلّق أحلام على الجدل المثار حول حفلتها، كما لم توضح الصور ومقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي للحفل عدد القطريات اللائي غادرن الصالة، فيما واصلت الفنانة الإماراتية، فيما يبدو، الغناء أمام من بقين حاضرات.

ولم تنتهِ مشاركة أحلام في حفل الزفاف بخروج عدد من المدعوات، إذ يتواصل الجدل والانتقاد في مواقع التواصل الاجتماعي حول حضور أحلام وما أقدمت عليه المدعوات المنسحبات.

ويتصدر الوسم #أحلام_غير_مرحب_فيها_في_قطر، قائمة الترند القطري في موقع “تويتر”، حيث تحول لعنوان جدل واسع حول الموقف من مشاركة أحلام في الحفل، بما في ذلك جدل مصاحب للفستان الذي ارتدته النجمة الإماراتية وما إذا كان أحمر اللون أم عنابيًا مثل لون العلم القطري.