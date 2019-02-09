غدًا.. كوميديانو تقدم "بيت المجانين" علي مسرح رومانس

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يستعد فرق كوميديانو لتقديم العرض المسرحي "بيت المجانين" علي خشبة مسرح رومانس بوسط البلد، وذلك يوم غدًا الأحد الموافق 10 فبراير في تمام الثامنة مساءً.
يشار إلي أن العرض يدور في إطار اجتماعي، ويتناول العلاقات المعقدة داخل الأسرة الواحدة، والتفكك الذي حل بأفراد الأسر في المجتمع المعاصر،
يذكر أن العرض يقام ضمن فعاليات مهرجان الساحر علي مسرح رومانس في دورته الأولي، وهو فكرة وتأليف آية محمد، إخراج أحمد ماندو.
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