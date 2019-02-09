بالفيديو.. كارول سماحة تبدع فى غناء تيتانك لـ سيلين ديون

كارول سماحة كتب - أحمد أيوب: نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات"تويتر"، مقطفات من حفلتها الغنائية في دار الأوبرا بالعاصمة الأوكرانية كييف، التي أحيتها مؤخرًا، وظهرت في الفيديو وهي تبدع فى غناء أغنية الفيلم الأجنبي الشهير «تيتانيك»، وهي «My heart will go on» للنجمة العالمية سيلين ديون. أغنية الفيلم الأجنبي الشهير «تيتانيك»، وهي «My heart will go on» للنجمة العالمية سيلين ديون. وظهرت كارول سماحة في قمة إبداعها أمام الأوركيسترا التي صاحبتها في حفل دار أوبرا أوكرانيا، وانتزعت صيحات الجمهور بصوتها الشجي. يذكر أن كانت كارول سماحة قد تألف في حفل دار الأوبرا بالعاصمة الأوكرانية «كييف»، مؤخرًا والذي أحيته بمناسبة عيد القديس "مار مارون»، وأقامها ونظمها المركز المعلوماتي الثقافي اللبناني في أوكرانيا.

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