- 1/2
- 2/2
يحل كل من الفنانة كارمن سليمان، ومحمد فهيم وسامي كلارك ونادينا ظريف وهشام نور وشروق الشريف وأميرة رضا بأوركسترا سينكوب بقيادة مايسترو چورچ قلتة، ضيوفًا مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي يذاععلى قناة dmc الفضائية، مساء الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الحادية عشر .
ومن المقرر أن تكون تحت عنوان "عالم عيال عيال" وهي الحلقة الثانية التي تقدمها إسعاد
ويذكر أنه كانت استضافت الإعلامية إسعاد يونس من قبل خلال برنامجها "صاحبة السعادة" حلقة بعنوان "عالم عيال عيال" وقدمت بها عددا من الضيوف الفنانين الذين كانوا يؤدون أدوار شخصيات الكارتون الشهيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الثلاثاء.. محمد فهيم وكارمن سليمان ضيوف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.