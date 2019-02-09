شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى: أول تكريم فى حياتى من جمعية الفيلم.. وبعض الجوائز أصبحت سبوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان يحيى الفخرانى، خلال تكريمه بمهرجان جمعية الفيلم، أنه أول تكريم يتلقاه فى حياته من خلال جمعية الفيلم التى وصغها بالعريقة.

وأضاف الفخرانى أن الدورة الـ45 للمهرجان لها معنى كبير لأنها تذكرنى بأول تكريم فى حياتى، لافتا إلى أن بعض الجهات تتخذ من الجوائز سبوبة، وبالتالى تفقد الجائزة قيمتها. وصرح الفخرانى: "كل مابشوف عمل لنجيب الريحانى أقول الله يرحمه، ذلك هو التكريم الحقيقى".

وبسؤاله عن سبب إطلاق لحيته أجاب الفنان يحيى الفخرانى: "تعودت بعد كل عمل أسيب شنبى ودقنى يمكن احتجهم فى عمل آخر" .

من جانبها قالت الفنانة ليلى علوى إنها تتابع المهرجان وما يقدمه من جوائز سنويا، ومحظوظة إنى واقفة مع أساتذتى جلال الشرقاوى ويحيى الفخرانى، وضيفة شرف المهرجان النجمة يسرا .

وألقى جلال الشرقاوى خلال تكريمه كلمة قال فيها: "شكرا لهذا الجمع فى ضيافة جمعية الفيلم برئاسة القدير محمود عبد السميع، واسمحوا لى أن أهدى الجمعية نسخة من كتابى تاريخ السينما المصرية".

وتابع جلال الشرقاوى: "الواقع هما نسختان إحداهما بالفرنسية والأخرى مترجمة للعربية، ويرصد الكتاب تاريخ السينما ما قبل أول فيلم مصرى (ليلى)، ويوضح كيف كانت مصر ثانى دولة فى العالم تعرف الفن".

وقال الفنان محمود حميدة إن مهرجان جمعية الفيلم يهتم بفروع الصناعة السينمائية المختلفة على عكس المهرجانات الأخرى ويكتسب أهميته من نقاده، كما غاب الفنان ماجد الكدوانى عن فعاليات تكريمه بالمهرجان الـ45 وذلك لانشغاله بتصوير عمل فنى.

يذكر أن الفنان ماجد الكدوانى فاز بجائزة أحسن ممثل بمهرجان جمعية الفيلم.