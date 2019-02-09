شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نانسى عجرم تطرح تيزر كليبها الجديد "الحب زى الوتر" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة نانسي عجرم تيزر كليبها الجديد الذى يحمل اسم "الحب زى الوتر"، اليوم عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.
أغنية "الحب زى الوتر" طرحتها الفنانة نانسى عجرم، فى مارس 2017، ضمن ألبومها "حاسة بيك"، قبل أن تقرر تحويلها لفيديو كليب، والأغنية باللهجة المصرى وهى من كلمات: محمد رفاعى، وألحان، وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.
يذكر أن نانسى عجرم قد وضعت مولودتها الثالثة "ليا"، فى أول فبراير الحالى وتلقت العديد من التهانى من أصدقائها فى الوسط الفنى، كما أهدت مولودتها الثالثة أغنية بمناسبة قدومها على غرار ما فعلته مع أختيها السابقتين.
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