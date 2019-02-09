محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير - محمد مجدي:
تصوير - عبد الرحمن علاء:
مونتاج - مريم حسن:
تمر اليوم السبت ذكرى رحيل "البرنس"، الذي برع في تقديم دور الشرير بأداء مختلف؛ الفنان عادل أدهم، الذي حفر اسمه ضمن قائمة أفضل النجوم الذين تألقوا في أداء أدوار الشر، ورغم ذلك ارتبط في أذهان جمهوره بالكوميديا.
ترك الراحل عادل أدهم العديد من الافيهات والقفشات التي يستخدمها الجمهور حتى الآن:
وفي ذكرى رحيله الـ 22 رصد الخليج 365 كيف يتذكر الشارع المصري عادل أدهم، في التقرير التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| في ذكرى وفاة شرير السينما.. الشارع: "ادبح يا زكي قدرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.