بدأ بالإعلانات وممثلته المفضلة ميريل ستريب.. 8 معلومات عن مايكل بي جوردن في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يحتفل النجم الأمريكي مايكل بي جوردن، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ32 هذا العام.

جوردن هو أحد أهم الفنانين الشباب في هوليوود حاليًا، وواحد من نجومها في المستقبل القريب نظرًا لموهبته التمثيلية، التي أكد عليها نخبة من النقاد والسينمائيين حول العالم.

ولد مايكل باكاري جوردن في 9 فبراير عام 1987، في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ابن إخصائية اجتماعية تُدعى "دونا".

قرر مايكل دخول صناعة الترفيه في هوليوود بالمشاركة في عدد من الإعلانات الدعائية لكبرى الشركات، ثم قدم بطولته التلفزيونية الأولى في مسلسل "The Wire" عام 2002، وبها نجح في لفت أنظار كبرى شركات الإنتاج التي تهافتت عليه لإشراكة بعدد من أعماله السينمائية والتلفزيونية.

إليكم 8 معلومات عن مايكل بي جوردن:

1. بدأ حياته الفنية عارض أزياء، وظهر بالعديد من الحملات الإعلانية للشركات الرياضية.

2. لا تربطه علاقة بمايكل جوردن، ووضع اسم أوسط في تعريفه لمنع الخلط بينه وبين لاعب السلة الشهير.

3. اسم "Bakari" الذي يتوسط اسمه، يعني "الوعد النبيل" باللغة السواحلية في إفريقيا.

4. ممثلته المفضلة هي النجمة الأمريكية ميريل ستريب.

5. تم اختياره بأكثر من قائمة كأكثر النجوم الشباب الواعدين في هوليوود عام 2013.

6. قام ببطولة عدد من أفلام الأبطال الخارقين كانت بدايتها بفيلم "Fantastic Four" عام 2015، مرورًا بفيلم "Black Panther" عام 2018، كما قام بالأداء الصوتي لشخصية سيبورج بأحداث فيلم الرسوم المتحركة "Justice League: The Falshpoint" عام 2013.

7. شارك النجم العالمي سيلفستر ستالون بطولة فيلم الأكشن والرياضة "Creed" عام 2015.

8. فاز بالعديد من الجوائز العالمية، ورُشح لعدد آخر، كجائزة "إيمي" عن فيلمه التليفزيوني "Fahrenheit 451" عام 2018، كما فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم "Creed" كأفضل ممثل، ورُشح لجائزة "اختيار النقاد" كأفضل ممثل في دور مساعد عن فيلمه "Black Panther".​