بالصور: منى فاروق وشيماء الحاج تكشفان عن تفاصيل جديدة بخصوص الفيديو الإباحي

كشفت التحقيقات مع الفنانتين المصريتين، منى فاروق، وشيماء الحاج، اللتين ظهرتا في “فيديو إباحي” تم تصويره لهما بصحبة برلماني، مخرج شهير، كشفت عن تفاصيل جديدة مثيرة.

وأرشدت المتهمتان أمس الجمعة الشرطة إلى الشقة التي تم تصوير الفيلم الإباحي فيها، بحسب صحيفة “الأهرام” المصرية.

وأشارت الفنانتان في التحقيقات، إلى أن الشقة مملوكة للمخرج، عضو البرلمان المصري، خالد يوسف، وتقع بشارع البترول في ميدان لبنان بالمهندسين.

وقالت إحدى الفنانتين: “إنتو ماسكينا إحنا بس ليه؟”، مؤكدة أن خالد يوسف لا يمنح أي دور لفنانة إلا إذا أقام علاقة معها، وأنه مصاب بمرض تصوير نفسه.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن خالد يوسف هرب إلى خارج البلاد بسبب علاقته بقصة القبض على منى فاروق وشيماء الحاج، واعترافهما أنه غرر بهما ووعدهما بإسناد أدوار فنية لهما.

لكن المخرج نشر عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” في وقت لاحق، صورا لجواز السفر الخاص به، مكذبا أنباء هربه، ومؤكدا أنه في فرنسا منذ أسبوع مع زوجته وابنته، ولم يسافر مساء الخميس هربا، بعد انتشار فضيحة الفيديو.