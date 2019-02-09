بالفيديو: عمرو أديب يداعب عمرو دياب في حضور تركي آل الشيخ.. والأخير: يا عم ارحمنا بقى

داعب الإعلامي المصري، عمرو أديب، المطرب عمرو دياب، في حضور رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أمس الجمعة.

وأثناء توقيع دياب على اتفاقية استقطاب الفعاليات الترفيهية المصرية إلى المملكة العربية السعودية، قال عمرو أديب للجمهور: “عمرو دياب لا ينقصه الصحة، الصحة زيادة، ومش ناقصه فلوس، الفلوس زيادة”.

ورد عمرو دياب على عمرو أديب ضاحكا: “ياعم ارحمنا بقى”.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن اتفاقيات كبيرة من شأنها تدعيم القطاع الترفيهي في المملكة.

ونشر آل الشيخ تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، “وقعت اليوم مجموعة من الاتفاقيات المهمة في مجال الترفية”، مرفقا بها مجموعة من الصور مع كبار المطربين والفنانين العرب أبرزهم عمرو دياب ومحمد حماقي ويسرا.

​وجرى التوقيع مع الفنان محمد هنيدي عبر شركة كايرو 21 للإنتاج الفني والمسرحي لتقديم 6 عروض لمسرحية “3 أيام في الساحل”، في مناطق مختلفة من المملكة تكون من اختيار الهيئة العامة للترفيه تبدأ شهر مارس المقبل.

أما الفنان أشرف عبد الباقي فجرى التوقيع معه عبر شركة “وورك شوب” للإنتاج الفني لتقديم أربع عروض مسرحية لمسرحيات “مسرح مصر” لعروض العام الماضي 2018، وتقديم أربع عروض مسرحية لمسرحية “جريمة في المعادي” في عدة مناطق من المملكة. كما تم التوقيع مع الفنان محمد سعد (اللمبي) لتقديم عروض مسرحية في مناطق مختلفة داخل المملكة.