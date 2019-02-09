صلاح عبد الله تعليقًا علي نجاة الزمالك من فخ النجوم :كان هيجيبلي نقطة

كتب - أحمد أيوب:

علق الفنان صلاح عبد الله، عبر صفحته بموقع التدوينات"تويتر"، علي فريق الزمالك بعد ان حقق فوزا غاليا على النجوم بهدف نظيف في المباراة التي

جمعتهما الليلة بإستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن مواجهات الجولة الـ21 لبطولة الدوري العام، كاتبًا:" ‏الزمالك كان هيجيبلي نقطة".

يذكر أن أن رفع الزمالك رصيده للنقطة 48 نقطة بعد خوض 19 مباراة فاز خلالها الفريق الأبيض في 15 لقاء وتعادل في 3 مباريات وتعرض لهزيمة وحيدة طوال منافسات النسخة الحالية من البطولة