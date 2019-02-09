شاهد.. نبيل الحلفاوي يحدد موقفه من الترشح لرئاسة الأهلي

صورة ارشيفية كتب - أحمد أيوب: رد الفنان نبيل الحلفاوي، عبر صفحته بموقع التديونات "تويتر"، على طلب من أحد متابعيه بترشحه لرئاسة النادى الاهلي. وقال "الحلفاوي"، "‏أشكرك.. لكني لست مؤهلا لهذا.. ولست أصلا عضوا بالنادي الأهلي.. أنا مثلكم واحد من جماهيره. عضوا بالنادي الأهلي.. أنا مثلكم واحد من جماهيره. وكان مجلس إدارة النادي الأهلي أصدر في اجتماعه الطارئ اليوم السبت عددا من القرارات وهى : 1_ عدم المشاركة في أي اجتماعات كانت رسمية أو ودية لاتحاد الكرة 2- التقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم 3- التقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية 4- عدم الاعتراف بأي قرارات تصدر عن اتحاد الكرة

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