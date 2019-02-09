شاهد.. أول ظهور لـ ليلى علوي في السينما

ليلى علوي

كتب - أحمد أيوب:

نشرت الفنانة ليلي علوي، عبر حسابها الشخضي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، فيديو وصور من مشاهد لها من أول عمل سينمائي شاركت فيه، ويحمل عنوان "من أجل الحياة" وكانت وقتها في مرحلة الطفولة،

الفيلم من بطولة رشدي أباظة وشويكار، وإنتاج عام 1977.

يذكر أن انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم "التاريخ السري لكوثر" ويشاركها في البطولة زينة ومحسن محيي

الدين وفراس سعيد وأحمد حاتم ومن تأليف وإخراج محمد أمين.