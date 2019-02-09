إيناس النجار تتألق بفستان أسود في جلسة تصوير رائعة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية إيناس النجار لجلسة تصوير جديدة ونشرت عدد من صورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

إيناس ظهرت بلوك مبهر، حيث اختارت لها فستان أسود طويل يحتضن قوامها بأسلوب جذاب، وبدت أكر رشاقة من خلال الفستان، بينما اختارت ماكياج بارز أظهر جمال ملامحها.

الفنانة المصرية ظهرت أكثر نعومة من خلال تسريحة شعرها، كما ظهرت في واحدة من الصور وهي تضع اليشمك، وحازت صورها على إعجاب عدد كبير من متابعيها الذي تغزل في طلتها من خلال التعليقات عبر حسابها الخاص.

إيناس النجار بدأت حياتها كموديل في كليب بهاء سلطان «يا ترى»، ثم شاركت في فيلم «ميدو مشاكل»، مع الفنان أحمد حلمي، وشيرين عبدالوهاب، ومن أعمالها في الدراما: «يتربى في عزو، أولاد الشوارع، العصيان بجزأيه الأول والثاني».

ومن الأفلام التي شاركت بها إيناس: «كركر، كيمو وأنتيمو، دنيا»، كما أثارت الجدل بدورها في فيلم «أحاسيس»، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «لعنة كارما»، مع الفنانة هيفاء وهبي، والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.