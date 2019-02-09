حفل خطوبة دنيا الحلو ومحمد عنتر لاعب الزمالك.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل اللاعب المصري محمد عنتر، لاعب وسط مهاجم فريق الزمالك، بخطوبته على الفنانة الشابة دنيا الحلو، الشهيرة بـ”حسناء الزمالك”، بأحد المراكب النيلية في منطقة المعادي.

الحفل - الذي بدأ بـ”المزمار البلدي” - شهد حضور عدد من لاعبي الزمالك، لتقديم التهنئة لزميلهم محمد عنتر صانع ألعاب الفريق والتقاط الصور التذكارية معه.

وكان من بين الحاضرين محمود جنش حارس مرمى الفريق، وزميله في الفريق إبراهيم حسن ، والحارس الصاعد عمر صلاح ، كما كان في مقدمة الحضور ثلاثي فريق بيراميدز نبيل عماد دونجا، وزميله مهند لاشين، وأحمد دعدور.

دنيا الحلو، كانت قد خطفت الأنظار خلال حضورها مباراة الزمالك وفريق صن داونز الجنوب أفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية والتي انتهت بفوز الزمالك 1 – صفر، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على كاس البطولة نظرا لخسارته مباراة الذهاب 3 – صفر.

دنيا الحلو تواجدت بمدرجات استاد برج العرب، وخطفت أنظار المتابعين للقاء، بعدما أبرزت شاشات التليفزيون انفعالاتها مع أحداث المباراة، وبعد المباراة أصبحت حديث “السوشيال ميديا”.