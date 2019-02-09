شهيرة: اتعمل علينا حفلة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية شهيرة، عن حزنها من كم الانتقادات التي تعرضت لها هي والفنانة سهير رمزي، مؤخرًا بعد ظهورهما بدون حجاب، خلال مشاركتهما في إحدى الفعاليات الخيرية لمستلزمات المرأة بمناسبة «عيد الحب».

شهيرة، قالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: «المناسبة اقتصرت على عدد من السيدات المصريات والعرب المشرفين على الحفل، وهو ما دعاها للتخفيف عن ملابسها».

وأضافت: «أنا ما خلعتش الحجاب، ده تفسير أصلاً غلط، وكل الحكاية كنا رايحين نحضر يوم خيري، والحفل بتشرف عليه عدد من النساء المصريات والعرب، وكلهم ناس متخففين، كون قاعة الحفل بالكامل للنساء فقط، ولم يكن متواجدًا إلا مصمم الأزياء، هاني البحيري، والذي قام بالتقاط صورته التذكارية معهن».

وتابعت: «هناك بعض التفسيرات تقول إن المرأة لما تكبر ممكن تكشف شعرها والبعض الآخر قال وحتى رأسها، وأنها لم تقصد إثارة هذا الكم من الجدل، وعلى الرغم من أقاويل البعض حول الحجاب، إلا أنها متفقة مع الاستعفاف بالملابس، ووصفت الأمر بـ”الزلزال”، وأن هناك بعض البرامج عمل حفلة علينا، وأنهم اتهموها بإثارة الفتنة والبلبلة».

وكانت الفنانة شهيرة، قد أصدرت بيانا مؤخرًا وذلك بعد رد الأزهر على ذلك، مؤكدة احترامها للأزهر وأنها لا تريد أن يتبعها البعض وتأخذ أثمهم لذا قررت العودة للحجاب ولكن بالشكل الذي تحبه.