شجون الهاجري تحتفل بعيد ميلادها في المستشفى.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة الكويتية شجون الهاجري بعيد ميلادها داخل إحدى المستشفيات، حيث ترقد والدتها، نظرا لمرورها بوعكة صحية.

الفنانة الكويتية شاركت جمهورها بمقطع فيديو من الاحتفال، والذي ظهرت فيه وهي تحمل تورتة الحفل، وبها عدد من الشموع، بحضور عدد من أفراد عائلتها

شجون مازحت والدتها، بقولها: ” شوفي لازم تغنيلي happy birthday قبل ما أحرق المستشفى”، فاستجابت والدتها لطلبها وغنت لها.

الفنانة الكويتية أضافت: “لازم أنفخ الشمعة يا رب كل سنة تكونين بخير وجنبي وتكوني راضية علي آمين”.

يذكر أن الفنانة الكويتية شجون الهاجري من مواليد 8 فبراير عام 1988، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 31 عاما.

وكانت الفنانة الكويتية شجون الهاجري قد أعلنت منذ عدة سنوات أنها لقيطة ولا تعرف أبويها، وأنها عاشت بدور رعاية، واحتضنتها عائلة كويتية وعاشت معها وعرفت الحقيقة بعدما وصلت لسن 13 عام.

والدة شجون بالتبني وجهت لها رسالة عتاب وقتها قالت فيها إنها لم تشعر يوما أنها ليست ابنتها، وأنها شعرت بألم نفسي شديد بعدما أعلنت شجون هذا الأمر لجمهورها، وطالبتها بالعودة لحضنها، وبالفعل عادت شجون إلى أحضانها بعد فترة قصيرة.