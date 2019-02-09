اعترافات صادمة لمنى فاروق وشيما الحاج في تحقيقات النيابة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - عُرضت الممثلتان المتهمان بالفعل الفاضح منى فاروق وشيما الحاج أمس على النيابة المسائية للتحقيق معهما فيما هو منسوب إليهما من اتهامات، وفجّرت المتهمتان مفاجأة من العيار الثقيل حيث أعلنتا أمام وكيل النيابة وفي التحقيق الرسمي أن المخرج خالد يوسف هو بطل الفيديو الإباحي المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في التحقيقات معهما قول إحداهما: "أنتم أمسكتم بنا فقط؟ خالد يوسف معروف أنه لا يعطي أي دور لفنانة إلا بعدما يقيم معها علاقة حميمة ويصورها فيديو، فهو مصاب بمرض تصوير نفسه".

ودلت الفنانتان على مقر تصوير الفيديو، الذي اتضح أنه شقة مملوكة للمخرج خالد يوسف بمنطقة المهندسين بالجيزة.

وذكر مصدر بمحكمة مدينة نصر أن منى وشيما انتابتهما حالة بكاء هيستيري وصراخ من داخل الحجز، ورددتا: "لم نكن نعرف أنه سيستغل الفيديو للنيل من شرفنا وفضح أهلنا، ضحك علينا باسم الفن، والآخر أصبحنا آداب".

وكانت النيابة أمرت بتفريغ الفيديوهات تمهيداً لمواجهتهما بها في قضية "الفعل الفاضح".

ومن ناحية أخرى، كشف المخرج خالد يوسف أنه خارج البلاد منذ بداية فبراير الجاري نافياً هروبه بسبب القبض على منى وشيما.