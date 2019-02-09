رسالة اعتذار من كاظم الساهر بسبب تغيير اسمه

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - اعتذر الفنان العراقي كاظم الساهر عبر سالة صوتية على حسابه في "فيسبوك"، من الألم الذي سببه تغيير لقبه من السامرائي إلى الساهر،.

وقال إن اسمه "في القيد العام كاظم جبار إبراهيم السامرائي، وفي هوية الأحوال المدنية كاظم جبار إبراهيم فقط، وفي الأوراق الرسمية في الخارج كاظم جبار الساهر" مؤكدا أن عدم التطابق في الأسماء يسبب له مشاكل كبيرة.

وأضاف "لا أريد أن أشرح التفاصيل، لكن معاملتي الرسمية في الخارج متوقفة منذ سنة تقريبا، لعدم تطابق الأسماء، حتى طلبت ورقة رسمية من السفارة العراقية تثبت بأن الشخص كاظم جبار إبراهيم هو نفسه كاظم جبار الساهر ولم تكفِ".

وأوضح الفنان العراقي أن النصيحة القانونية التي استقاها من محاميه تمثلت في إضافة الساهر على كاظم جبار إبراهيم الموجود فقط "حبرا على ورق"، على حد قوله.

وتابع "يا أحبابي، لا أقصد أي إساءة ولا أنسى من أين أتيت، وادي حجر الموصل أو مدينة الحرية في بغداد، أنا ابن سيد جبار وابن العظيمة نورية علي".

وأردف: "أنا كنت وسأبقى كاظم جبار إبراهيم السامرائي بالقلب والروح وافتخر بعشيرتي، وكل عشائر العراق، أنا ابن العراق، وأقولها بكل فخر واعتزاز، ولي الشرف بأن ألقى منكم هذا الاهتمام".

وختم قائلا: "اعتذر إذا سبب الموضوع ألما لأي شخص، هذا فقط حبر على ورق أما الأصل أنا، ابن وادي الرافدين، محبتي واحترامي".