مايا دياب تنال تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الإجتماعي

التعليقات الساخرة التي طالت الفنانة مايا دياب لأنها نشرت صورها من دون ماكياج دفع بأحد الإعلاميين الفنيين إلى تهنئة مايا قائلاً : "لا تهتمي يا مايا فالناس التافهين بيرفضوا حتى يشوفوا الفنان على طبيعته، أصبحنا في عصر التصنّع والابتذال، وهل ظهور الإنسان كما هو مشكلة تستدعي هذا الكمّ من التعليقات الرخيصة؟" قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - إطلالة جرئية لمايا دياب في حفلة تتويج ملكة جمال لبنان 2018 - مايا دياب وجه الماركة الاعلانية لشركة L’Oreal الفرنسية

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