شكرا لقرائتكم خبر عن فايا يونان تبدأ تسجيل ألبومها الثانى.. "انتظروه فى الربيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انشغالها حالياً بجولتها الغنائية العربية لعام 2019 والتى بدأتها من الإمارات منذ أيام، وتكملها اليوم بحفلها الكبير فى القاهرة، تضع المطربة السورية فايا يونان لمساتها الموسيقية الأخيرة على مشروع ألبومها الغنائى الجديد المقرر ظهوره للنور قريبا.

وكشفت فايا لـ"الخليج 365" عن بدئها بالفعل فى تسجيل أغنيات ألبومها الحديد والثانى فى مشوارها الفنى بعد "بيناتنا فى بحر"، موضحة ضمه حتى الآن لتسع أغنيات، مع استعدادها لإطلاقه فى القريب العاجل خلال موسم الربيع وسيتم الإعلان عنه نهاية مارس المقبل.

ومن ناحية أخرى، تفاجئ فايا جمهورها المصرى الليلة بأولى حفلاتها الغنائية فى القاهرة بعد غياب سنة، وتقدم خلالها توليفة غنائة تراثية مصرية وسورية، منها "آه يا لالاللى"، و"جيرانة هالله هالله"، مع غنائها للكينج منير "على صوتك"، ورائعتى فيروز "أمى نامت"، و"جايبلى سلام".