شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نيولوك جواهر فى كواليس كليبها الجديد «شمس الغربة» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنتهت المطربة جواهر من تصوير أحدث كليباتها والتى تحمل إسم "شمس الغربة" من كلمات مصطفى كامل وألحان شريف حمدان وتوزيع احمد عادل ومن إنتاج هاي كوالتي وتم تصويره بإحدى فنادق برج العرب كما أكدت جواهر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ومن إخراج محمد أنيس وننشر عدد صور أثناء تصوير الكليب المقرر طرحه الفترة المقبلة والتى تراهن عليه بقوة لأنه يقدمها بشكل مختلف عن اغانيها السابقة.







يذكر أن المطربة جواهر قدمت عدد من الاغانى فى مشوارها الفنى من أشهرها "على الكورنيش" و"والله بحبك موت ياحماده" وغيرها.

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