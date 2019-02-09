ليلي علوي عن تكريمها بـ"جمعية الفيلم": أنا محظوظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بتكريمها من قبل مهرجان جمعية الفيلم، وقالت: "أنا محظوظة بالتكريم إلى جانب الفنان جلال الشرقاوي أول من عملت معه على المسرح، وأستاذي ومعلمي وصديقي يحيى الفخراني".

وفي تصريحات لها عقب وصولها مقر حفل ختام المهرجان، قالت علوي: "حدث لي موقف كوميدي بعد معرفتي بالتكريم؛ كنت أقول لأختي أنني سأكرم فردت ابنتها: هي مش لسه متكرمة مرتين، فقالت لها أختي: بتتكرم تلات وخميس".

ويكرم المهرجان، الذي تختتم اليوم دورته الـ45، الفنانين يحيى الفخراني، ليلى علوي، جلال الشرقاوي، مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، مهندس الديكور محمود محسن.

ودورة المهرجان مهداة لاسم علي أبو شادي، كما تحل ضيفة شرف على هذه النسخة من هذا الحدث الكبير الفنانة يسرا.​​