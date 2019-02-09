زوج كارمن سليمان ينفعل بعد السخرية من أصالة بسبب ما رصد في صورة لهما

خرج الملحن مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان عن صمته، وعلق بقوة على التعليقات الساخرة التي نالت من الفنانة أصالة بسبب حذائها، الذي ارتدته في صورة جمعتهما معاً.

وكانت أصالة تعرضت لموجة سخرية على إثر تصميم حذائها الغريب، الذي تم رصده في صورتها مع زوج كارمن سليمان، خلال حضورهما حفل عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين الذي جمع النجوم في منزلها.

ويبدو أن التعليقات الجارحة التي نالت من أصالة، دفعت زوج كارمن سليمان للرد بتعليق ناري على منتقدي حذاءها ليكتب عبر حسابه على تويتر قائلاً: “بجد اللي بيحصل على صورة أصاله معايا حاجه في منتهى السماجه و تقل الدم و قمة قلة الأدب .. لو كل واحد يخليه في نفسه و يشوف حاله هنبقى أحسن و الله .. انت مالك هى لابسه ايه في رجلها حاجه سخيفه بجد.. أصاله نجمه كبيره و صديقه عزيزه جداً و ليها مني كل الإحترام”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أصالة للسخرية بسبب إطلالتها، فقد سبق وأن نالت قسطاً من التعليقات الساخرة على حذاء ارتدته في حفل زفاف ابنة رئيس قنوات dmc، فعلقت بدورها على هذه الموجة لتقول: ” لي زعجتوا كتير كندرتي ليش مايحاول يرفع راسه ويغمّض عينه ويركّز بما هوّه أهمّ من ذلك بكتير ( يسمعني) !!! وبالنسبه للكنادر بوعد كلّ منّ اهتمّ فيهم إنّي رح أشغله كمان وكمان كندرتي”.