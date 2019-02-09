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توافد نجوم ونجمات السينما المصرية إلى مقر حفل ختام وتوزيع مهرجان جمعية الفيلم، في دورته الـ٤٥ هذا العام، تحت شعار نحوسينما مصرية، ومنهم النجمة الكبيرة يسرا، والفنان الكبير محمود حميدة، والمخرج الكبير جلال
ويكرم المهرجان الفنانين يحيى الفخراني، ليلى علوي، جلال الشرقاوي، مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، مهندس الديكور محمود محسن، وضيفة الشرف الفنانة يسرا. والدورة مهداة لاسم علي أبو شادي.
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا ومحمود حميدة أول حضور ختام مهرجان جمعية الفيلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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