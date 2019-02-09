- 1/2
- 2/2
تستعد الفنانة الكبيرة يسرا، لعرض أحدث أفلامها "The Crew"، حيث تنهي الشركة المنتجة حاليًا ترتيباتها، لعرضه بالعديد من المهرجانات السينمائية العالمية، إلى جانب عرضه بالسينمات المصرية، حيث استغرق تصويره قرابة عامين.
ويتناول "The Crew"، مراحل العمل على الأفلام بأسلوب مبهر، منذ ولادة الفكرة، ومرورًا بكتابة السيناريو، وجلساتالعمل بين الممثلين والمخرجين، وطرح التصورات على الأوراق، قبل أن تدخل إلى حيذ التنفيذ والإنتاج، وتعاون هؤلاء مع صناع الديكور والملابس، ومديري التصوير والمصورين،وإبراز دور الفنيين وعمال البوفيه ومسئولي الكارفانات وسائقي المعدات، مرورًأ بالمونتاج والخدع والجرافيك، والهندسة
فيلم "The Crew" بطولة يسرا، أحمد حلمي، منى زكي، شريف منير، بالإضافة إلى كبار صناع السينما في مصر، أمثال جابي خوري، وحيد حامد، مدحت العدل، تامر حبيب، شريف عرفة، هادي الباجوري، وهشام نزيه، إخراج إسلام رسمي، وإنتاج سينما فاكتوري.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. يسرا تستعد لعرض "The Crew" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.